ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Происшествия
08.06.2018

Возле ангарской колонии поймали арбалетчика

Ангарск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Ангарска с арбалетом задержан ночью у ограждения исправительной колонии № 14, предположительно, он пытался передать туда наркотики.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, около двух часов ночи 6 июня у охраняемого периметра был задержан 29-летний ангарчанин с арбалетом и стрелой, к которой были привязаны несколько свертков с предположительно наркотическим веществом.

Злоумышленник был замечен сотрудниками особого поста, организованного в колонии для пресечения попыток переброса запрещенных предметов на охраняемую территорию учреждения. Вместе с изъятыми арбалетом и свертками задержанный был передан сотрудникам следственно-оперативной группы ОНК УМВД России по Ангарскому городскому округу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В случае если по результатам экспертизы подтвердится наркотическое происхождение вещества, находившегося в свертках, мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске