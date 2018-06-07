Возле ангарской колонии поймали арбалетчика

Ангарск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Ангарска с арбалетом задержан ночью у ограждения исправительной колонии № 14, предположительно, он пытался передать туда наркотики.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, около двух часов ночи 6 июня у охраняемого периметра был задержан 29-летний ангарчанин с арбалетом и стрелой, к которой были привязаны несколько свертков с предположительно наркотическим веществом.

Злоумышленник был замечен сотрудниками особого поста, организованного в колонии для пресечения попыток переброса запрещенных предметов на охраняемую территорию учреждения. Вместе с изъятыми арбалетом и свертками задержанный был передан сотрудникам следственно-оперативной группы ОНК УМВД России по Ангарскому городскому округу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В случае если по результатам экспертизы подтвердится наркотическое происхождение вещества, находившегося в свертках, мужчине грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.