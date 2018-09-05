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05.09.2018

ВСЖД: при столкновении тепловоза и иномарки на станции Киренга пострадали три человека

Казачинско-Ленский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - При столкновении тепловоза и иномарки в Казачинско-Ленском районе 29 августа, как выяснилось, пострадали три человека, в том числе ребенок. Все они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Напомним, инцидент случился  на частных подъездных путях необщего пользования,  не принадлежащих  ОАО «РЖД» – тепловоз, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, без управления машинистом проехал станционный предохранительный тупик и столкнулся с тупиковой призмой. В результате локомотив сошел с путей, повреждены опоры контактной сети. Случай расследуется специальной комиссией.

Между тем, следователи Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР возбудили уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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