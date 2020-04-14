Вторая пациентка с коронавирусом умерла в Бурятии

Бурятия, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В инфекционной больнице Бурятии 14 апреля скончалась 86-летняя пациентка с коронавирусом. Медики боролись за ее жизнь 17 суток.

По данным оперштаба РБ, состояние пожилой пациентки усугубилось из-за присоединения коронавирусной инфекции.

– К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента, пожилой женщины 86 лет. Статус COVID-19 подтвержден 28 марта. У женщины были тяжелые хронические сопутствующие заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. С первого дня госпитализации пациентку положили в реанимацию, шесть суток она была на аппарате ИВЛ. В таком возрасте организму трудно противостоять коронавирусной инфекции, поэтому еще и еще раз просим всех жителей республики беречь и заботиться о пожилых родственниках, не подвергать их опасности и соблюдать режим самоизоляции, – обратилась к жителям Бурятии министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Пациентка находилась на динамичном мониторинге дистанционного консультационного центра Минздрава России, коррекция лечения проводилась московскими специалистами.

В стационаре республиканской клинической инфекционной больницы проходят лечение 69 больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период выписаны с выздоровлением 22 человека, в том числе за сутки 14 апреля выздоровели пять пациентов. В отделении реанимации находятся семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. На данный момент один пациент в возрасте 90 лет находится на аппарате ИВЛ.

В Иркутской области, напомним, зарегистрировано 47 случаев инфицирования COVID-19. Скончались два человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели четыре, остальные госпитализированы.