Второй реальный срок получил предприниматель из Иркутска за хищения чужого имущества

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего горожанина. За хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения его приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Также приговором суда удовлетворены исковые заявления четверых потерпевших на общую сумму 102 тысячи рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В суде установлено, что мужчина, будучи генеральным директором коммерческой организации, заключал с клиентами договоры на изготовление предметов мебели, однако их не исполнял, а полученные деньги использовал в своих целях. Так, с апреля по сентябрь 2018 года предприниматель заключил 12 договоров на сумму свыше 500 тысяч рублей. При этом по четырем договорам обязательства выполнил частично, по восьми – не исполнил в полном объеме, частично вернув денежные средства. Суммарный ущерб составил около 346 тысяч рублей.

Кроме того, установлено, что ранее этот предприниматель за совершение аналогичных преступлений уже получал реальный срок по приговору Октябрьского районного суда Иркутска.