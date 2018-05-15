Взят под стражу вероятный виновник пожара в двухэтажном доме в Бодайбо

Бодайбо, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо задержали предполагаемого виновника пожара в жилом доме – это 39-летний ранее судимый местный житель. В настоящее время он взят под стражу, сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, пожар в деревянном двухэтажном доме вспыхнул 7 мая, очаг возгорания находился в детской коляске, стоявшей в подъезде под лестничным пролетом. В результете пострадала пенсионерка.

– Старший прапорщик полиции Василий Шпак и полицейский-водитель прапорщик полиции Руслан Елизов первыми прибыли на место и приступили к эвакуации жильцов, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – На балконе второго этажа находились две женщины с двумя девочками в возрасте полутора лет, которые не могли самостоятельно выбраться из квартиры и звали на помощь. Сотрудники полиции подкатили к балкону бочку из-под воды и, взобравшись на нее, Руслан Елизов осторожно взял детей и передал их напарнику. После этого он забрался на балкон и, используя подручные средства, спустил на землю женщин.

Затем сотрудники ГУ МВД по Иркутской области стали помогать прибывшим спасателям. Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Огнем оказались повреждены две квартиры на первом и втором этажах, подъезд и частично крыша жилого дома.