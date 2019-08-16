За два дня мошенники выманили у братчан более 200 тысяч рублей

Братск, Братский район, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В отделы полиции города Братска и Братского района только за два дня обратились пять пострадавших от аферистов. Поддавшись на уговоры, граждане практически добровольно отдали злоумышленникам от 10 до 84 тысяч рублей. Так, 26-летняя сотрудница одного из крупных промышленных предприятий Братска лишилась 17,5 тысяч рублей со своих банковских карт. Девушка рассказала полицейским, что на днях оплатила покупку в интернет-магазине, указав при этом все реквизиты своей карточки. Через несколько минут ей поступил звонок с номера 900, впоследствии отобразившийся как номер телефона с кодом Москвы. Представившийся работником банка мужчина попросил у клиентки назвать номер карты, якобы для подключения «автономной защиты денежных средств». Затем неизвестный сообщил, что к указанной карте подключены некие устройства, с помощью которых совершается попытка хищения денег, и предложил установить систему, которая сможет это предотвратить. Потерпевшая согласилась, и вскоре получила смс о перерегистрации в онлайн-банке и списании денежных средств с двух банковских карт. 27-летний автослесарь из Братска лишился крупной суммы, оплатив заказ на несуществующие запчасти. Предложение о продаже комплектующих к автомобилю молодой человек нашёл на популярном сайте объявлений. Обсудив условия покупки с продавцом из Волгоградской области, братчанин перевёл на указанный счёт 57 тысяч рублей, однако в назначенный срок товар доставлен не был, а телефон поставщика стал недоступен. При аналогичных обстоятельствах потеряла 84 тысячи рублей 38-летняя руководитель одной из коммерческих организаций Братска. На том же сайте бизнес-леди опубликовала объявление о покупке необходимых её организации расходных материалов. Откликнувшийся вскоре мужчина предложил ей выгодную сделку, прислав для достоверности фото паспорта с пропиской в городе Надыме. Не обратив внимания на странную просьбу «продавца» переводить деньги на несколько разных банковских карт, братчанка отправила в общей сложности 84 тысячи рублей, после чего абонент стал недоступен. Менеджер коммерческой фирмы стал жертвой одной из самых распространённых мошеннических схем. 45-летний братчанин получил сообщение о блокировке банковской карты с указанием телефона для справок. Предприняв неудачную попытку самостоятельного перевода средств на другой счёт, мужчина позвонил на указанный номер. Ответивший «представитель службы безопасности банка» пояснил, что для активации карты нужно назвать код, который придет в SMS, и подождать звонка из банка. Выполнив все условия и не дождавшись звонка, пострадавший проверил пришедшие ему банковские сообщения, в которых говорилось о списании с его счёта около 10 тысяч рублей. Пенсионерка из Братска пострадала от злоумышленника, обещавшего провести кровельные работы в её доме. В полиции 71-летняя женщина рассказала, что на заборе собственного участка обнаружила объявление с предложением услуг строительной бригады для проведения ремонтных работ. Позвонив по указанному телефону, она договорилась о встрече. Мужчина подъехал буквально через несколько минут, оценил стоимость работ в 80 тысяч рублей, пояснив, что предоплата составляет 50 тысяч, а остаток она заплатит после сдачи объекта. Под диктовку «строителя» женщина заполнила в одном экземпляре трудовой договор. Через некоторое время мужчина привёз стройматериал на сумму около 6,7 тысяч рублей, забрал задаток и, пообещав вернуться с бригадой на следующий день, исчез, отключив телефон. Внимательно прочитав составленный документ, женщина обнаружила, что заказчиком в нём является совсем другое лицо. По этому факту проводится проверка, у полиции уже есть подозреваемый, местонахождение которого устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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