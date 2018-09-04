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05.09.2018

За избиение чужого мужа двое ангарчан отправились в колонию строгого режима

Ангарск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд 31 августа вынес приговор двум горожанам, которые избили незнакомого им мужчину, услышав от третьего лица о его конфликте с женой. Им обоим назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент случился в августе прошлого года. Ангарчане жестоко избили мужчину, «причинив ему тяжелейшую черепно-мозговую травму», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Действия обвиняемых квалифицировались как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц по предварительному сговору. В судебном заседании они пытались защититься, сказав, что якобы пострадавший сам кинулся на них с ножом, но эта версия не нашла подтверждения. Суд признал обоих виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшему без признаков обороны и ее превышения.

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