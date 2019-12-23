За минувшие выходные на пожарах в Иркутской области погибли четыре человека

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие выходные дни на территории Иркутской области произошло 36 пожаров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 22 и 23 декабря зарегистрированы случаи гибели на пожарах людей.

В Тайшете на разных пожарах при различных обстоятельствах погибли мужчина без определенного места жительства в бытовом вагончике и 92-летняя женщина в летней кухне. Дознавателями МЧС России установлено, что причиной пожара в обоих случаях стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сейчас по фактам пожаров отделом надзорной деятельности и профилактической работы проводится доследственная проверка, результаты которой будут переданы в следственный комитет.

Утром 22 декабря в садоводстве «Романтика» Зиминского района произошел пожар в дачном доме. На момент прибытия подразделения пожарной охраны здание было полностью охвачен огнем. Позже, в ходе ликвидации последствий возгорания, в доме был обнаружен погибший 33-летний мужчина. В результате здание уничтожено огнем на площади 42 квадрата. В ходе проведенной проверки установлено, что мужчина проживал в доме один, не работал, злоупотреблял спиртным и курил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Очаг находился в районе кровати, где спал человек, рядом с печью. Сейчас рассматриваются две версии пожара: неисправность печного отопления или неосторожное обращение с огнем при курении.

Ещё один пожар с гибелью человека случился утром 23 декабря в Нижнеудинске в одноэтажном деревянном многоквартирном доме. Возгорание началось в одной из квартир. Соседи, почувствовав дым, вызвали пожарных. В ходе тушения пожара в комнате на диване была найдена погибшая женщина – 63-летняя хозяйка квартиры. Очаг пожара находился на полу рядом с диваном. Там же была обнаружена пепельница с окурками и пустая бутылка из-под спиртного. Окурки валялись и на полу комнаты. В результате пожара комната, коридор и кухня закопчены. Соседние квартиры удалось отстоять от огня. В качестве версии дознаватели рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.