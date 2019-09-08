За неделю на дорогах Иркутска и района в ДТП пострадали шестеро несовершеннолетних

Иркутск, Иркутский район, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - За первую неделю сентября в Иркутске и Иркутском районе в дорожно-транспортные происшествия попали шестеро несовершеннолетних.

В частности, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 4 сентября в районе 20 часов вечера водитель автомашины «Тойота Ипсум», двигаясь по переулку 18-ый Советский в Иркутске, не предоставил преимущество проезда и допустил столкновение с мотоциклом «Ирбис» под управлением 16-летнего юноши. В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист и его 17-летний пассажир получили травмы. Известно, что подросток не получал водительского удостоверения.

Кроме того, 5 сентября водитель автомашины «ВАЗ 2107», следуя по улице Лермонтова, при повороте налево врезался в мотоцикл. В результате пострадала 14-летняя пассажирка мотоцикла, которая в момент аварии находилась без защитного мотошлема. Она получила серьезные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.

6 сентября водитель автомобиля «Лексус», двигаясь по улице Колхозной в селе Хомутово, сбил девятилетнего мальчика, который шел после школы домой и стал перебегать проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок с травмами головы был доставлен в больницу.

7 сентября водитель «Хонда Торнео», следуя по парковке ТЦ «Джем Молл», сбил 12-летнего мальчика, который вышел на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, что ограничивали видимость автомобилисту, и травмировал ноги.

Вчера, 8 сентября, на улице Ядринцева около 18 часов вечера водитель «Тойота Сиа» сбил восьмилетнего мальчика, который выехал на проезжую часть на самокате в неустановленном месте. Несовершеннолетнему была оказана медицинская помощь. Как выяснили инспекторы ГИБДД, ребенок находился на улице один, без сопровождения взрослых.

Рассматривая каждое ДТП, очевидно, усматривается собственная неосторожность детей, отсутствие знаний основ безопасного поведения на дороге и вблизи нее, отмечают в полиции. Сотрудники Госавтоинспекции призывают провести с детьми профилактические беседы о важности соблюдения дорожных правил. Необходимо ежедневно обговаривать маршрут движения в школу, обучать безопасно переходить дорогу в отсутствие пешеходного перехода поблизости.