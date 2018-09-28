За попытку «откосить» от армии трех ангарчан отправили под суд

Ангарск, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении трех «уклонистов» от армии. Молодые люди предстанут перед судом. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, во всех трех случаях молодые люди от 20 до 24 лет были призваны на военную службу в весенний призыв 2017 года. Никто из них не имел законных оснований для отсрочки или освобождения от этой службы. Таким образом, не явившись в указанное в повестке время в городской военный комиссариат, все трое уклонились от призыва. Следователи напоминают жителям Приангарья, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований является преступлением. Молодые люди, уклонившиеся от призыва в армию, привлекаются к уголовной ответственности. Как правило, основной причиной возбуждения дела является неявка призывника в день отправки для прохождения военной службы без подтверждения уважительной причины. Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

скр

суд Тэги: View the discussion thread.