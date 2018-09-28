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29.09.2018

За попытку «откосить» от армии трех ангарчан отправили под суд

Ангарск, 29.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске завершено расследование уголовного дела в отношении трех «уклонистов» от армии. Молодые люди предстанут перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, во всех трех случаях молодые люди от 20 до 24 лет были призваны на военную службу в весенний призыв 2017 года. Никто из них не имел законных оснований для отсрочки или освобождения от этой службы. Таким образом, не явившись в указанное в повестке время в городской военный комиссариат, все трое уклонились от призыва.

Следователи напоминают жителям Приангарья, что уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований  является преступлением. Молодые люди, уклонившиеся от призыва в армию, привлекаются к уголовной ответственности. Как правило, основной причиной возбуждения дела является неявка призывника в день отправки для прохождения военной службы без подтверждения уважительной причины. Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы.

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