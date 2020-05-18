За прошедшую неделю в Приангарье произошло девять аварий с мотоциклами

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшую неделю на территории Приангарья зарегистрировано девять ДТП с участием мототранспорта, в которых 12 человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, вечером 16 мая в селе Покосное Братского района произошло ДТП с участием 15-летнего мотоциклиста. Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что несовершеннолетний юноша, управляя мотоциклом, врезался в другого мотоциклиста, который двигался с ним в попутном направлении. В результате происшествия оба они получили травмы, несовершеннолетний водитель госпитализирован в медицинское учреждение.

17 мая в Тулунском районе 19-летний водителей мотоцикла «Урал», находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительной информации, не справился с рулевым управлением, транспортное средство слетело с дороги и перевернулось. В результате происшествия сам водитель и его 29-летний пассажир получили травмы.

Всего с начала весенне-летнего периода на территории Иркутской области произошло 41 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей мототранспорта, в которых 4 человека погибли и 43 получили травмы различной степени тяжести. Сотрудниками ГИБДД привлечено к административной ответственности более 1000 водителей мототранспорта за различные нарушения ПДД.

Госавтоинспекция обращает внимание владельцев мопедов и мотоциклов, а также родителей, приобретающих двухколесный транспорт для своих детей, о соблюдении мер безопасности при его управлении. Напомним, что сесть за руль мототранспорта можно с 16-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения категории «А» или «М» и обязательном использовании защитного шлема. Кроме этого, во избежание аварийной ситуации необходимо не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию, своевременно включать сигналы при перестроении.