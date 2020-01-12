За разбой на железнодорожной станции иркутянин получил три года «строгача»

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Иркутска приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима неоднократно судимого горожанина за разбой на железнодорожной станции «Мельниково».

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, судом установлено, что утром 24 сентября 2019 года пьяный иркутянин подошел к ранее незнакомому мужчине и потребовал отдать сотовый телефон LG стоимостью 1250 рублей.

Получив отказ, он нанес потерпевшему несколько ударов в лицо, в частности, сломав ему нос. При этом завладеть имуществом подсудимому не удалось – появились случайные очевидцы. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

При вынесении приговора суд частично удовлетворил иск потерпевшего на сумму 8 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, и 60 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.