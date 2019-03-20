За решетку отправятся лидеры и члены ОПГ, державшие в страхе Железногорск-Илимский

Железногорск-Илимский, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Вынесен приговор лидерам и членам ОПГ, которая в начале двухтысячных держала в страхе Железногорск-Илимский. Перед судом предстали 16 жителей Иркутской области.

В зависимости от тяжести совершенных ими преступлений, бандиты получили разные сроки: от условного до более чем 20-летнего заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

– Следствием и судом установлено, что в 2000-2001 годах на территории Нижнеилимского района Иркутской области, 31-летний Александр Захаров сформировал ОПГ из своих знакомых из Железногорска-Илимского. Бандиты совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в отношении местных жителей, чтобы получить прямую или косвенную материальную выгоду, – отмечает ведомство.

В 2003 году организатор ОПГ Захаров и его правая рука Червов существенно расширили состав банды, распределив между ее членами роли и территории, на которых совершались преступления. В том же году подчиненные Захарова убили лидера противоборствующей группировки, а также до смерти избили местного неформального криминального авторитета, который пытался организовать убийство главаря ОПГ.

В дальнейшем число участников ОПГ достигло 22 человек. Они вымогали деньги у городских предпринимателей. Если бизнесмены отказывались платить, злоумышленники сжигали их имущество, угоняли автомобили, а потом требовали выкуп. Пострадавшие от рук банды долгие годы жили в страхе и не сообщали в правоохранительные органы о деятельности группировки, боясь расправы.

В ноябре 2013 года руководителей и основных участников банды задержали. Лидера правоохранители поймали в Новосибирске. Его ближайшие помощники пытались скрыться, но им это не удалось.

Чтобы поймать участников ОПГ, следователям пришлось опросить более 400 человек, провести десятки экспертиз. Материалы уголовного дела насчитывали 100 томов. В результате привлечены к уголовной ответственности все руководители и активные участники банды, на счету которой в сумме более 40 преступлений. Фигурантами дела оказались 26 человек, в отношении семи из них уголовное преследование прекращено из-за смерти подозреваемых или истечения срока давности.

С тремя подсудимыми заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Они уже получили свои сроки. Лидера группировки осудили на 21 год колонии строгого режима. Червов, правая рука главаря, получил 21 год колонии строгого режима и штраф в один миллион рублей. Бандит Кашников с учетом предыдущих судимостей приговорен к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей.