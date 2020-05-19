Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 19 мая в Иркутской области потушено шесть лесных пожаров. Пять из них – вновь обнаруженные: два – в Куйтунском районе, по одному – в Аларском, Зиминском и Киренском районах. Также потушен пожар, зарегистрированный 17 мая в Казачинско-Ленском районе.

Как сообщает пресс-служба главы региона, общая площадь ликвидированных очагов составила 101 га, из которых 45 га, покрытые лесом.

В локализованном состоянии остается природный пожар площадью 45 га в Усть-Кутском районе. Это возгорание на арендованном лесном участке было обнаружено 17 мая.

Действующим стало возгорание, зарегистрированное накануне в Тайшетском районе, его площадь – 20 гектаров.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, восемь пожаров зарегистрировано на незакрепленных за арендаторами территориях. По вине местного населения возгорания произошли в пяти случаях. Причиной трех природных пожаров стали грозы, одного – переход огня в лес с земель иных категорий.

В тушении всех пожаров 19 мая было задействовано 70 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 58 работников лесной охраны, 36 мобилизованных граждан и 33 единицы наземной техники.

Авиапатрулирование осуществляли два самолета Ан-2, два легкомоторных самолета. Вертолет Ми-8 был задействован в доставке десантников на тушение пожара. Общий налет воздушных судов составил 20 часов 10 минут.