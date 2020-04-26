За сутки на территории Иркутской области ликвидировано 24 лесных пожара

Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации пресс-службы правительства Иркутской области, за прошедшие сутки в лесном фонде на территории региона ликвидировано 24 пожара.

Из них вновь зарегистрированных – 17: четыре – в Тайшетском районе, три – в Зиминском, по два – в Иркутском, Усольском, Тулунском районах, по одному – в Осинском, Заларинском, Братском, Нижнеудинском районах. Также потушено семь ранее обнаруженных пожаров: по два – в Качугском и Тайшетском районах, по одному – в Баяндаевском, Усть-Удинском и Нижнеудинском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 868,3 га, в том числе 596,3 га, покрытых лесом.

Локализовать удалось пять вновь обнаруженных лесных пожаров – по одному в Усольском, Иркутском, Зиминском, Нижнеудинском и Чунском районах. Также в локализованном состоянии на утро 26 апреля перешло еще три очага, зарегистрированных ранее в Качугском, Ольхонском и Иркутском районах. Общая площадь всех локализованных пожаров составляет 1275 га, в том числе 1170 га, покрытых лесом.

Действовавшими оставались четыре возгорания. Вновь обнаруженный – один в Тайшетском районе. Также действует три ранее зарегистрированных пожара в Качугском районе. Общая площадь этих очагов – 1970 га, из которых 170 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, пять пожаров зарегистрированы на арендованных участках, 31 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 27 случаях в 13 районах. Причиной двух пожаров стало неосторожное обращение с огнем на линейных объектах, в шести случаях пламя перешло в лес с земель иных категорий, в одном – зарегистрирован поджог сухой травы на землях лесного фонда.

В тушении всех природных пожаров 25 апреля было задействовано 34 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 302 работника лесной охраны, 104 мобилизованных граждан и 168 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два легкомоторных самолета и два Ан-2. Еще на одном Ан-2 осуществлялись тренировки пожарных-десантников. Общий налет авиационной техники составил 22 часа 20 минут.