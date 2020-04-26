За сутки в Иркутской области ликвидировано 25 лесных пожаров

Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки на территории Иркутской области ликвидировано 25 лесных пожаров, в лесном фонде потушено 24 возгорания.

Из них вновь зарегистрированных – 10: по одному – в Ангарском, Иркутском, Боханском, Жигаловском, Усть-Удинском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском, Тулунском и Тайшетском районах. Также потушено 14 ранее обнаруженных пожаров: три – в Качугском районе, по одному – в Баяндаевском, Слюдянском, Иркутском, Усть-Удинском, Заларинском, Зиминском, Ольхонском, Казачинско-Ленском, Братском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Общая площадь ликвидированных в лесном фонде очагов составила 2376,8 га, в том числе 719,5 га, покрытых лесом, сообщает пресс-служба областного правительства.

Еще одно вновь обнаруженное возгорание площадью 1,5 га потушено на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в пределах села Большая Речка Иркутского района.

Локализовать накануне удалось два вновь обнаруженных лесных пожара: по одному в Усть-Удинском и Тайшетском районах. Также в локализованном состоянии на утро 25 апреля перешло еще два очага, зарегистрированных ранее в Качугском районе. Общая площадь всех локализованных пожаров составляет 159 га, покрытых лесом.

Действовавшими оставались девять возгораний. Вновь обнаруженных – семь: два – в Качугском районе, по одному – в Баяндаевском, Ольхонском, Иркутском, Нижнеудинском и Тайшетском районах. Также действует два ранее зарегистрированных пожара в Качугском районе. Общая площадь этих очагов 1134 га, из которых 1129 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, шесть пожаров зарегистрированы на арендованных участках, 31 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 26 случаях в 14 районах. Причиной одного пожара стало неосторожное обращение с огнем на линейном объекте, еще в 22 случаях пламя перешло в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 24 апреля было задействовано 40 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 443 работника лесной охраны, 135 мобилизованных граждан и 190 единиц наземной техники. Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли три легкомоторных самолета и один Ан-2, их общий налет составил 22 часа.