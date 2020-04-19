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Происшествия
20.04.2020

За сутки в Иркутской области зарегистрировано шесть лесных пожаров

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области зарегистрировано шесть новых пожаров.

Пять из них ликвидировано, сообщает пресс-служба губернатора, один локализован. Три возгорания, в том числе одно непотушенное, зафиксированы в Братском районе. По одному ликвидировано в Эхирит-Булагатском, Балаганском, Зиминском районах.

Общая площадь, пройденная за сутки огнем, – 99,3 га, в том числе 59,3 га, покрытых лесом. Площадь локализованного пожара – 15 га леса. Самый крупный ликвидированный очаг на площади 51 га, где 40 га – это не покрытая лесом территория, находился в Эхирит-Булагатском районе.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, три лесных пожара произошли по вине местных жителей Братского и Зиминского районов. Остальные перешли в лес с земель иных категорий. На арендованном участке зарегистрировано и ликвидировано одно возгорание площадью 0,3 га в Балаганском районе.

Всего в тушении лесных пожаров 18 апреля были задействованы 61 сотрудник лесной охраны, 10 мобилизованных граждан и 22 единицы наземной техники.
 
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