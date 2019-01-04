За три дня 2019 года в Иркутской области на пожарах погибли два человека

Иркутская область, 4.01.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые три дня нового года в Иркутской области на пожарах погибли два человека, 11 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, всего за этот период в регионе зарегистрирован 71 пожар.

Самой распространённой причиной пожаров стало короткое замыкание электропроводки, отмечают в ведомстве. По этой причине произошло 24 пожара. На втором месте – 18 пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

«Самая сложная оперативная обстановка с бытовыми пожарами сложилась 1 января. В первый день нового года был зарегистрирован 31 пожар. Однако сюда входят такие случаи, которые в прошлом году квалифицировались как загорания или горение мусора. В целом оперативная обстановка на уровне прошлогодних показателей», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС Виктор Пашков.

В том числе, зарегистрированы первые в 2019 году пожары с гибелью людей. Так, 3 января днем загорелся дачный дом в садоводстве «Любитель» Ангарска. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило около полудня. На момент прибытия огнеборцев горела кровля дома, из окон шел густой дым. Пожарным понадобилось восемь минут, чтобы справиться с огнем. В ходе тушения звеном газодымозащитной службы в жилой комнате за диваном был обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным причиной возгорания послужило неисправное печное отопление.

Еще один трагический случай произошел 3 января в Усольском районе. Очевидцы сообщили о пожаре в деревянном частном доме в селе Мальта в половине четвертого дня. На улицу Школьную выехали сразу два подразделения пожарных. На момент их прибытия дом полностью был охвачен огнем изнутри. Спасателям удалось локализовать возгорание и не допустить распространение огня на соседние строения. В ходе разбора и проливки обрушившихся конструкций дома была обнаружена погибшая женщина. В результате пожара жилой дом поврежден на площади 42 квадратных метра. Предварительная причина – неисправное печное отопление.

«Расслабляться в праздники нельзя. К каждому в дом инспектор не придет, поэтому важно побеспокоиться о своей безопасности сегодня: проверить печи, дымоходы, состояние электропроводки. Для профилактики гибели людей на пожарах и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Усилены меры предупреждения и контроля. Пожарные несут службу в режиме повышенной готовности», - добавил Виктор Пашков.

Государственные инспекторы по пожарному надзору просят людей проявлять бдительность для оперативного реагирования на факты нарушения требований пожарной безопасности. Сообщить о них можно на единый телефон доверия – 8 (3952) 39-99-99, круглосуточно функционирующий в Главном управлении МЧС России по Иркутской области. Телефон Единой пожарно-спасательной службы «101».