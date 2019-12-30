|Происшествия
|04.01.2020
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За три дня нового года в Иркутске произошло 40 ДТП
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Иркутск, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - За три дня нового 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции Иркутска зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщается
Сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о строгом соблюдении предписанных в ПДД правил. При любой, даже кратковременной поездке, необходимо пристегиваться штатным ремнем безопасности, а детей перевозить в специальных удерживающих устройствах.