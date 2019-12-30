За три дня нового года в Иркутске произошло 40 ДТП

Иркутск, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - За три дня нового 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции Иркутска зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщается на официальной странице ведомства в соцсети, в семи случаях пострадали люди. В шести случаях дорожных аварий водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Всего в ДТП пострадало 14 взрослых и одна несовершеннолетняя.

Сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о строгом соблюдении предписанных в ПДД правил. При любой, даже кратковременной поездке, необходимо пристегиваться штатным ремнем безопасности, а детей перевозить в специальных удерживающих устройствах.