За выходные в Приангарье 17 человек привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 536 патрульных групп за прошедшие выходные, 2 и 3 июня, обошли более пяти тысяч дворов жителей региона, собрали 20 сходов граждан, провели патрулирование прилегающих лесных территорий.

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, дачники, садоводы, владельцы частных подворий в выходные вышли в огороды для уборки территорий, а сборщики дикоросов направились в лес, где разведение костра для приготовления пищи – обычное дело. В то же время, с начала года на территории Приангарья уже неоднократно происходили пожары в лесах и садоводствах из-за халатного отношения самих людей к требованиям пожарной безопасности.

Только за прошедшие выходные дни специалистами в составе патрульных групп было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях за разведение костров, сжигание мусора и отжиги сухой растительности. При этом 11 граждан оштрафованы за нарушение правил пожарной

О нарушениях правил пожарной безопасности можно сообщить на номер пожарной охраны "101" или на телефон доверия 8 (3952) 3-99999.