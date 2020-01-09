За время новогодних каникул в Иркутской области в полицию сообщили о девяти тысячах происшествий

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - За время новогодних каникул в Иркутской области в полицию сообщили почти о девяти тысячах происшествий. По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, в сравнении с прошлым годом оснований для возбуждения уголовных дел стало меньше на 13 фактов (287 против 300). Кроме этого, с 81 до 72 сократилось число тяжких и особо тяжких деяний, с 22 до 13 уменьшилось количество грабежей (половина из которых уже раскрыты), краж чужого имущества – со 109 до 99 (в 40 случаях подозреваемые установлены или уже задержаны). Разыскано 15 без вести пропавших граждан. В целом, количество совершенных преступлений за этот период стало самым низким за последние пять лет, отмечают в ведомстве. К примеру, в 2016 году возбуждены уголовные дела по 493 преступлениям. Особого внимания заслуживает защита прав несовершеннолетних, сообщают в пресс-службе. За первые дни 2020 года зафиксировано почти вдвое меньше происшествий с детьми (20 инцидентов против 39). Полицейские успешно разыскали 22 самовольно ушедших подростка, девять из которых воспитываются в государственных учреждениях. Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних также снизилось с пяти до двух. Такой результат во многом связан с масштабной профилактической работой полиции и других органов власти. За последние три недели правоохранителями совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, работниками сферы здравоохранения и социальной защиты проверено более 4,5 тысяч неблагополучных семей, в каждой из которых проведены профилактические беседы, изучены условия проживания детей и их воспитания. За нарушение так называемого комендантского часа с 20 декабря установлено 530 подростков. Второй год подряд в регионе за праздники не совершено ни одного разбойного нападения. В свою очередь, причиной многих противоправных посягательств на бытовой почве по-прежнему является злоупотребление алкогольными напитками. Чтобы предотвратить появление на праздничных столах некачественного или опасного для здоровья фальсификата, полицейские ежедневно проводили рейдовые и оперативные мероприятия. Принятые меры позволили изъять из незаконного оборота 2,6 тысяч литров сомнительного спиртного. В ГУ МВД также отмечают, что дорожная обстановка на загородных и федеральных трассах в праздники была сложной. В результате ДТП погибли восемь человек, еще 88 травмированы. Серьезные автомобильные аварии произошли в Братске и Братском районе, где в трех ДТП погибли четыре человека, 11 пострадали. В одном из них у вероятного виновника установлено состояние опьянения. Всего же полицейским удалось пресечь управление транспортными средствами 376 водителями, находящимися за рулем в нетрезвом виде, из которых 43 задержаны повторно и, в соответствии с действующим законодательством, теперь подлежат привлечению уже к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ. Санкция статьи кодекса предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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