|Происшествия
|11.06.2018
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Заблудившихся в лесу туристов разыскали полицейские в Шелеховском районе
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Шелеховский район, 11.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Участковый уполномоченный полиции и оперативник уголовного розыска в сжатые сроки сумели отыскать двух иркутян, которые заблудились в лесу после посещения скальника «Витязь».
Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, накануне вечером в дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району поступило телефонное сообщение о том, что двое иркутян заблудились в лесу. Полицейские установили, что мужчины пошли на скальник «Витязь» и на обратном пути свернули с главной дороги с целью сократить свой путь, но сбились с пути и не смогли самостоятельно найти дорогу домой.
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