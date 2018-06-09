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11.06.2018

Заблудившихся в лесу туристов разыскали полицейские в Шелеховском районе

Шелеховский район, 11.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Участковый уполномоченный полиции и оперативник уголовного розыска в сжатые сроки сумели отыскать двух иркутян, которые заблудились в лесу после посещения скальника «Витязь».

Как сообщает ГУ МВД по Иркутской области, накануне вечером в дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району поступило телефонное сообщение о том, что двое иркутян заблудились в лесу. Полицейские установили, что мужчины пошли на скальник «Витязь» и на обратном пути свернули с главной дороги с целью сократить свой путь, но сбились с пути и не смогли самостоятельно найти дорогу домой.

Подключившиеся к их розыску участковый уполномоченный полиции Алексей Максименко совместно с коллегой из уголовного розыска незамедлительно направились в зону предполагаемого их местонахождения. Навыки ориентирования на местности помогли сотрудникам полиции в кратчайшие сроки найти разыскиваемых и вскоре сопроводить их в город.

В свою очередь граждане искренне поблагодарили полицейских за своевременную и действенную помощь.

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