Задержан ангарчанин, чуть не застреливший своего кредитора

Ангарск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, днем 24 мая в 108 квартале Ангарска 34-летний директор одной из строительных компаний из-за нежелания отдавать долг своему знакомому, избил его деревянной палкой, а затем несколько раз выстрелил в него из травматического оружия. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

Пострадавший смог самостоятельно вызвать помощь, его экстренно госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подозреваемого задержали по ориентировке. При допросе он сознался в содеянном. По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Назначено проведение ряда судебных экспертиз, следственных действий.