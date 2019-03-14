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15.03.2019

Задержан грабитель, нападавший на женщин в Иркутске

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали грабителя, нападавшего на женщин на улице Лермонтова. 23-летнего злоумышленника, на счету которого уже числились такие нарушения, как мошенничество, кража и наркоторговля. Мужчину поместили в СИЗО.

Напомним, 11 марта молодой человек проследил за 42-летней жительницей Свердловского округа и во дворе дома по улице Лермонтова попытался вырвать из рук сумку. Женщина упала, а злоумышленник, который так и не смог завладеть имуществом, скрылся в неизвестном направлении. Известно, что ранее он аналогичным образом  подкараулил еще одну женщину, внезапно подбежал к ней и тоже попытался выхватить сумку.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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