Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в Ангарске

Ангарск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отдела розыска ГУФСИН по Иркутской области задержали осужденного, который сбежал с участка колонии-поселения ИК-7 в Ангарске, спустя несколько часов после случившегося.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел 18 мая. Мужчина был трудоустроен разнорабочим и утром проводил уборку в гараже. Там он угнал автомобиль и покинул территорию участка колонии-поселения. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками полиции, осужденный был задержан.

В отношении него возбуждено два уголовных дела по статьям 313 и 166 УК РФ – побег из места лишения свободы и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения соответственно.

В региональном ГУФСИН отмечают, что согласно статье 129 УИК РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. В часы подъема до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах этой территории, могут носить гражданскую одежду. С разрешения администрации колонии-поселения осужденные могут передвигаться без надзора за ее пределами, но в границах муниципального образования, на территории которого она расположена, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением.