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23.05.2018

Задержана виновница лесного пожара в Усть-Илимском районе

Усть-Илимский район, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимском районе лесники задержали виновницу лесного пожара 17 мая. Как оказалось, местная жительница развела костер и не смогла уследить за огнем. Площадь возгорания на момент прибытия лесников составляла 0,4 га.

Как сообщает пресс-служба регионального Минлеса, возгорание было зафиксировано в 24-х километрах от поселка Невон Усть-Илимского района около 15:30.

– У кромки пожара лесники обнаружили местную жительницу, которая развела костер, пока ее знакомые отлучились в лес. Из-за большого количества сухой травы вокруг женщина не смогла уследить за огнем и пожар быстро распространился. Свою вину нарушительница признала. Повезло, что пожар был оперативно обнаружен. Из-за малой площади распространения огня ущерб лесному фонду причинен не был, – сообщил начальник территориального управления министерства лесного комплекса Иркутской области по Илимскому лесничеству Олег Гринько.

Женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Позже для оказания помощи в тушении возгорания на место прибыли восемь сотрудников Илимского лесхоза на лесопожарной технике. Также в борьбе с огнем приняли участие работники арендатора лесного участка. К 18:00 на площади 0,5 га пожар удалось ликвидировать.

Все материалы, составленные лесниками, переданы в полицию. Позже в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о возмещении виновницей пожара затрат на его тушение.

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