Задержаны налетчики, ограбившие автозаправку в Оеке

Иркутский район, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские задержали двух жителей Иркутского района, подозреваемых в ограблении автозаправки в поселке Оек. Это местные жители 18 и 20 лет, безработные и уже привлекавшиеся за кражи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в ходе обыска по месту проживания молодых людей было найдено и вероятное орудие преступления – пистолет. По ходатайству следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, инцидент случился около пяти часов утра 31 августа этого года. Грабитель в маске похитил с автозаправки 20 тысяч рублей, угрожая кассирше пистолетом, а затем они с напарником скрылись с мест преступления на Ниссане Глория.