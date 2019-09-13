Задержанный в Братске дачный вор стал фигурантом сразу 14 уголовных дел

Братск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России «Братское» установили личность злоумышленника, совершившего серию краж в садово-огороднических кооперативах.

35-летний житель Центрального района Братска был задержан по заявлению о хищении имущества из загородного владения в дачном поселке Зяба. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния. В прошлом году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за содержание притона, и до 2026 года должен был находиться под надзором, но свой шанс на исправление так и не использовал.

В ходе дальнейшей работы оперативниками была установлена причастность задержанного еще, как минимум, к десяти кражам, совершенным в этом дачном массиве, а также к трем – в Центральном районе города. Как правило, преступления братчанин совершал в ночное время, проникая на заранее присмотренные им участки. Чаще всего подозреваемый покушался на имущество, которое планировал быстро сбыть: электроинструмент, бензопилы, автошины, сварочные аппараты. Свои криминальные трофеи он прятал в лесу, чтобы достать их в удобное время. Часть нереализованных вещей сотрудники полиции изъяли в ходе обыска по месту жительства задержанного.

В настоящее время мужчина является фигурантом четырнадцати уголовных дел, возбужденных с мая по август следственными подразделениями отделов полиции №2 и 4 Межмуниципального управления МВД России «Братское». По ходатайству следствия судом было принято решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжается расследование всех возбужденных уголовных дел. По его завершению к еще не отбытому последнему сроку рецидивиста добавится наказание за серию совершенных дачных краж.