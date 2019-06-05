Закладчик наркотиков из Иркутска проведет шесть лет в колонии строгого режима

Иркутск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Свердловский районный суд Иркутска приговорил горожанина к шести годам в колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Как сообщает пресс-служба суда, в апреле 2018 года мужчине на телефон в социальной сети пришло сообщение о трудоустройстве, на которое он согласился, поскольку нуждался в деньгах. Он перешел по ссылке объявления, установил приложение «Телеграм», зарегистрировался, а затем договорился с неизвестным о сбыте наркотиков и Иркутске путем закладок. Позднее иркутянину сообщили, где именно находится наркотическое вещество, он забрал его оттуда и сделал несколько других закладок, сфотографировав каждую. Спустя некоторое время к нему подъехали сотрудники полиции, попросили у него документы, на что он показал им свой паспорт, а при обыске у мужчины нашли в карманах наркотики. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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