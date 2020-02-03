Закладчика «синтетики» поймали с поличным на одном из иркутских кладбищ

Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержан 28-летний местный житель по подозрению в покушении на сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Его поймали за «закладкой» 45 свертков с веществами в лесу на кладбище в Ленинском районе областного центра, сообщает пресс-служба полиции.

Задержание прошло при силовой поддержке спецназа «Гром» ГУ МВД по Иркутской области. Известно, что ранее иркутянин уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение аналогичных преступлений.

При обыске по месту жительства фигуранта оперативники обнаружили и изъяли 814 граммов наркотиков, мобильный телефон, банковские карты, упаковочный материал, электронные весы и другие вещдоки. Возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен под стражу.