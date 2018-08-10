Заключенным ИК-2 Ангарска пытались перебросить посылку с помощью кустарной пневмопушки

Ангарск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники исправительной колонии №2 Ангарска предотвратили доставку осуждённым запрещённых предметов. Заключённым на территорию учреждения намеревались отправить незаконную посылку с помощью самодельной пневматической пушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Вечером 9 августа сотрудники ИК-2 задержали двух мужчин, которые находились в автомобиле, припаркованном на режимной территории, прилегающей к исправительному учреждению. При осмотре транспорта в салоне обнаружены ствол пневмопушки и пластиковая бутылка с неизвестным веществом, предположительно наркотического происхождения, а в багажнике найден ресивер от пневматического устройства.

Задержанные вместе с изъятыми предметами были переданы сотрудникам полиции. В отношении составлен протокол об административном нарушении. Мужчинам грозит штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов.

Кроме того, если экспертиза установит наркотическую природу вещества, которое находилось в изъятой пластиковой бутылке, мужчины будут привлечены к уголовной ответственности.