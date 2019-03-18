Заключенным в Ангарске пытались забросить наркотики с помощью пневмопушки

Ангарск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские в Ангарске задержали сбытчиков наркотиков, которые с помощью пневмопушки планировали закинуть крупную партию запрещенных веществ на территорию исправительной колонии. Инцидент произошёл в конце февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Инспекторы ГИБДД на улице Социалистическая остановили автомобиль «Тойота Корона». В салоне находились четверо ангарчан: двое парней и две девушки, их возраст от 18 до 30 лет. В багажнике полицейские нашли самодельную пневмопушку, заряженную свертком с неизвестным веществом. Химическое исследование установило, что это – 45 граммов гашиша, – отмечают в ведомстве.

Оперативники выяснили, что с помощью пневмопушки злоумышленники хотели доставить посылку с наркотиками в исправительную колонию. Однако их операция сорвалась. Позднее в этот же день полицейские задержали 20-летнего главаря группы наркокурьеров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хранения наркотических средств в крупном размере. Оперативники провели обыск в доме подозреваемого. Обнаружены и изъяты улики: упаковки и готовые к пересылке сотовые телефоны.