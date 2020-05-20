Заключённый тайшетской колонии избил цепью от бензопилы начальника отряда

Тайшетский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Начальник отряда ИК-24, расположенной в посёлке Новобирюсинск Тайшетского района, стал жертвой нападения одного из осуждённых. Заключённый, по версии следствия, несколько раз ударил по голове сотрудника колонии металлической цепью от бензопилы, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Красноярскому краю.

Инцидент произошёл ещё в начале апреля 2020 года. Подозреваемым в нападении стал 35-летний мужчина, осуждённый на 17 лет 6 месяцев лишения свободы за убийство, кражу и незаконное хранение наркотиков.

О причинах нападения и состоянии пострадавшего не сообщается. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, что значительно увеличивает время пребывания осуждённых в исправительном учреждении.