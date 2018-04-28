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01.05.2018

Закон парных случаев: еще один ребенок в Приангарье выпал из окна

Железногорск-Илимский, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Железногорске-Илимском 1 мая выпал из окна квартиры на втором этаже мальчик, которому исполнился год и четыре месяца, сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в 11:50. Ребенок оперся на москитную сетку. Критических повреждений мальчик не получил и сейчас находится под наблюдением врачей.

В ГУ МВД по Иркутской области проводят проверку по факту падения. Известно, что в момент происшествия родители мальчика были дома.

Напомним, накануне, 30 апреля, из окна своей квартиры тоже на втором этаже выпал еще один ребенок – девочка в Саянске. Она также находится в больнице.

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