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24.12.2018

Закон парных случаев: на Витиме под лед провалились два грузовика «ГАЗ»

Мамско-Чуйский район, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Мамско-Чуйском районе на реке Витим 22 декабря под лед провалились два грузовых фургона «ГАЗ» при выезде на несанкционированный зимник. Водители успели выбраться из обоих автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, инцидент случился около 16:00 в 15-ти километрах от поселка Мамакан Мамско-Чуйского района.

– Мужчины проигнорировали запрещающие знаки, в результате чего обе машины оказались в воде. «ГАЗ-66011», провалившийся задними колесами, сумел выехать обратно на берег. Второй автомобиль – «ГАЗ-Багем» – частично ушел под воду. Собственник, который занимается перевозкой грузов частного характера, вскрыл верхнюю часть кузова для извлечения товара. В ближайшее время ему предстоит вытащить автомобиль из воды, – пояснил госинспектор Бодайбинского инспекторского участка Центра ГИМС регионального МЧС Антон Соннов.

На обоих водителей, выехавших на лед вне переправы, местная администрация составила протоколы. Сотрудники Бодайбинского инспекторского участка направили письма в адрес глав Мамаканского городского поселения и администрации Мамско-Чуйского района об установке дополнительных запрещающих знаков и аншлагов и возведении искусственных преград в потенциально опасных местах.

Между тем, напомним, в Киренском районе 23 декабря под лед реки Лена провалился «КамАЗ-53212».

КООРДИНАТЫ:

  • О несанкционированных ледовых переправах необходимо сообщить в администрацию района или на телефон доверия ГУ МЧС по Иркутской области: 8 (3952) 3-99999.

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