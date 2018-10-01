ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Происшествия
01.10.2018

Закон парных случаев: второй за сутки крупный пожар случился в Иркутске

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 октября зарегистрировали пожар в двухэтажном кирпичном производственном здании по улице Сурнова, 29. Горел цех по производству пенопласта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пожаре поступила в 14.49 по местному времени от очевидцев. Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров в 15.35, в 16.20 ликвидировано открытое горение.

– Пожару был присвоен повышенный номер сложности для привлечения дополнительных сил и средств. На месте работали восемь единиц техники, 26 человек личного состава. Из гаража, примыкающего к зданию, был эвакуирован автомобиль, – пояснили в региональном Главке МЧС.

В настоящий момент проводится проливка и разбор строительных конструкций. После этого к работе приступят эксперты пожарной испытательной лаборатории для установления причин пожара.

Отметим, это второй за сутки крупный пожар в областном центре – ранним утром на улице Рабочего Штаба сгорел торговый центр «Мебель-Сити».

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске