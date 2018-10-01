Закон парных случаев: второй за сутки крупный пожар случился в Иркутске

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 октября зарегистрировали пожар в двухэтажном кирпичном производственном здании по улице Сурнова, 29. Горел цех по производству пенопласта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, информация о пожаре поступила в 14.49 по местному времени от очевидцев. Возгорание было локализовано на площади 500 квадратных метров в 15.35, в 16.20 ликвидировано открытое горение.

– Пожару был присвоен повышенный номер сложности для привлечения дополнительных сил и средств. На месте работали восемь единиц техники, 26 человек личного состава. Из гаража, примыкающего к зданию, был эвакуирован автомобиль, – пояснили в региональном Главке МЧС.

В настоящий момент проводится проливка и разбор строительных конструкций. После этого к работе приступят эксперты пожарной испытательной лаборатории для установления причин пожара.

Отметим, это второй за сутки крупный пожар в областном центре – ранним утром на улице Рабочего Штаба сгорел торговый центр «Мебель-Сити».