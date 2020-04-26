Заларинские полицейские задержали наркоторговку, перевозившую героин в собственном автомобиле

Заларинский район, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» выявили подозреваемую в сбыте нелегальных веществ.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что женщина перевозит запрещенные вещества в своем автомобиле. При проверке транспорта сыщики совместно с инспекторами ГИБДД обнаружили 8 свертков, предварительно, с героином.

По месту жительства подозреваемой сотрудники полиции также изъяли ещё 57 свертков с наркотическим средством. Как выяснилось, наркотики она сбывала на территории Заларинского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы сроком до 8 лет.

В отношении женщины-наркодилера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.