Заларинский суд отправил за решётку сбытчиков крупной партии гашиша

Заларинский район, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заларинский районный суд приговорил четверых участников ОПГ, которые пытались продать 8 кг гашиша, к заключению в колонии строгого режима. Преступление предотвратили сотрудники УФСБ по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сотрудники УФСБ задержали женщину-курьера на месте сделки рядом с придорожным кафе посёлка Залари. Приготовленный к продаже товар находился в сумке на заднем сиденье автомобиля.

Известно, что все участники группировки являются жителями посёлка Балаганск. Двое из участников преступления приговорены к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, один – к 10 годам, женщина-курьер – к 10 годам 1 месяцу с отсрочкой наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. В ходе предварительного следствия все они признали вину в совершённом преступлении.

КООРДИНАТЫ:

Информацию о готовящемся, совершаемом или совершённом преступлении можно сообщить конфиденциально в УФСБ России по Иркутской области по телефону: 8(3952)210-404.