|Происшествия
|19.12.2018
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Заларинский суд отправил за решётку сбытчиков крупной партии гашиша
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Заларинский район, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заларинский районный суд приговорил четверых участников ОПГ, которые пытались продать 8 кг гашиша, к заключению в колонии строгого режима. Преступление предотвратили сотрудники УФСБ по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сотрудники УФСБ задержали женщину-курьера на месте сделки рядом с придорожным кафе посёлка Залари. Приготовленный к продаже товар находился в сумке на заднем сиденье автомобиля.
Известно, что все участники группировки являются жителями посёлка Балаганск. Двое из участников преступления приговорены к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, один – к 10 годам, женщина-курьер – к 10 годам 1 месяцу с отсрочкой наказания до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. В ходе предварительного следствия все они признали вину в совершённом преступлении.
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