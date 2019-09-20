Заммэра Куйтунского района оштрафовали за невыполнение норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС

Куйтунский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Куйтунский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей заместителя мэра Куйтунского района за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации – наводнения июня-июля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, проверка показала, что информирование населения сел Уян и Усть-Када, подвергшихся подтоплению, о чрезвычайной ситуации администрацией муниципального района осуществлено на ненадлежащем уровне.

– Кроме того, не были организованы эвакуационные мероприятия на территориях указанных населенных пунктов, в результате, жители самостоятельно принимали меры по эвакуации из зон подтопления. Силы и средства, необходимые для спасения и жизнеобеспечения жителей указанных населенных пунктов, не направлялись, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан, – поясняют в ведомстве. – В связи с этим прокуратурой района в отношении заместителя мэра Куйтунского района, исполнявшего обязанности мэра района, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.