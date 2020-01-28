Замминистра природных ресурсов РФ заявил, что пожароопасный сезон 2020 года в Приангарье обещает быть непростым

Иркутская область, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко заметил, что пожароопасный сезон в Иркутской области в 2020 году обещает быть непростым. Свое видение ситуации он озвучил на заседании КЧС, которое состоялось 28 января в правительстве региона.

Оперативное совещание прошло под председательством врио губернатора региона Игоря Кобзева.

Сергей Аноприенко отметил, что лесные пожары стали одной из резонансных тем прошлого года и в этом году важно не допустить того же масштаба трагедии.

– Однако стоит отметить, что на территории РФ удается решать такую приоритетную задачу, как защита человеческих жизней в условиях катастроф. В прошлом году не был допущен переход огня на промышленные объекты и жилье. Однако пожары наносят огромный ущерб экономике. Перед органами лесного хозяйства поставлена конкретная цель – обеспечить работу системы охраны лесов от пожаров, способную противостоять огню и ликвидировать последствия возгораний. Нам необходимо выработать совместные решения проблем стихийных бедствий. На федеральном уровне для решения этих задач сделано многое: изданы документы, регулирующие деятельность оперативных штабов, организованы профилактические мероприятия. Стартовавший в прошлом году федеральный проект по сохранению лесов позволил начать регионам беспрецедентное обновление парка лесопожарной техники. Самое масштабное за всю новейшую историю России, – заявил Сергей Аноприенко.

Также замминистра отметил, что вместе с тем, очень важной проблемой по-прежнему остается эффективность взаимодействия между региональной и муниципальной властью.

Так как по прогнозам предстоящий пожароопасный сезон обещает быть непростым, времени на подготовку осталось мало. Сергей Аноприенко призвал принимать решения быстро, проводить запланированные мероприятия оперативно, так как от скорости реакции зависит сохранение самого главного богатства России.

Игорь Кобзев заметил, что уже посетил некоторые лесничества и авиабазы и там обнаружились проблемы. Глава региона призвал как можно скорее начать подготовку к пожароопасному сезону, так как термоочаги, по данным мониторинга, уже фиксируются в некоторых районах области. Их необходимо взять на особый контроль.