Застреливший собутыльника житель Аларского района проведет в колонии строгого режима восемь лет

Аларский район, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Аларский районный суд вынес приговор 47-летнему местному жителю, совершившему убийство 12 лет назад. Его на восемь лет отправили в колонию строгого режима.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, следствием и судом установлено, что в августе 2006 года обвиняемый поссорился с собутыльником. В ходе конфликта он взял ружье и выстрелил приятелю в голову, тот скончался на месте.

– Несмотря на то, что преступление было совершено 12 лет назад, а осужденный долгое время скрывался от органов предварительного следствия в Бурятии, следователи СКР совместно с сотрудниками полиции получили неопровержимые доказательства его причастности к убийству, – пояснили в ведомстве.