Затолкали в багажник и возили по городу: четверых иркутян подозревают в похищении мужчины

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержаны подозреваемые в похищении мужчины. Уголовное дело СУ СКР по Иркутской области возбудило в отношении четырех молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 26 апреля. В дежурную часть полиции поступило сообщение от 34-летнего мужчины о том, что малознакомые ему мужчины поместили его в багажник автомобиля и возят по городу. В кратчайшие сроки автомобиль «Мерседес» был установлен и блокирован сотрудниками вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области, жертву немедленно освободили.

– Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установили место совершения противоправного деяния, а также район, где предположительного мог находиться потерпевший. В результате слаженного взаимодействия оперативных служб полиции и Росгвардии иномарку блокировали в переулке Восточный Ленинского района областного центра, – рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следователей СКР, утром 26 апреля четверо мужчин насильно поместили свою жертву в багажник автомобиля, наносили ему телесные повреждения, требуя от него возврата денег, которые один из них передал иркутянину в конце прошлого года за выполнение услуги.