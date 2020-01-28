Здание типографии горело в Зиме 29 января

Зима, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме днем 29 января случился пожар в здании типографии. По предварительной информации, причиной стала неисправность газового оборудования. Пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, возгорание в одноэтажном деревянном здании заметил сторож. К месту пожара было направлено четыре пожарных расчета. В течение 45 минут продолжалась работа по тушению. В настоящее время открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работают дознаватели МЧС России.

Специалистам уже удалось установить, что возгорание случилось в результате воспламенения газовоздушной смеси в помещении, предназначенном для приготовления пищи. Сам газовый баллон при этом остался цел – его вынесли пожарные при разведке.