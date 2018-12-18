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19.12.2018

Женщина с ребёнком спаслись из горевшей квартиры в Усольском районе

Усольский район, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Белореченское Усольского района 18 декабря загорелась квартира, в которой находилась женщина с трёхлетним ребёнком. Они вовремя покинули помещение, сообщает пресс-служба спасателей.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже панельного многоквартирного дома. Горела мебель. Прибывшие на место огнеборцы в считанные минуты справились с огнём, проверили на безопасность жильё, после чего люди смогли вернуться в свои квартиры.

– Осмотр очага пожара показал, что возгорание произошло из-за короткого замыкания включённого в переходник светильника. Хозяйка в этот момент находилась дома. Увидев в комнате огонь, вынесла на улицу своего ребёнка и вызвала пожарных. Действия женщины были правильными и чёткими. Это позволило своевременно отреагировать на пожар и потушить его на ранней стадии. Его площадь составила 10 квадратных метров. Никто из людей не пострадал, – рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности Усолья-Сибирского  и Усольского района Роман Кучерук.

Государственные инспекторы по пожарному надзору просят жителей Иркутской области проявлять бдительность по отношению к соседям, ведущим асоциальный образ жизни. Раннее сообщение о пожаре может спасти чью-то жизнь, отмечают в ГУ МЧС по Иркутской области.

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