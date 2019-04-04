|Происшествия
|05.04.2019
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Женщину-наркодилера из Братска осудили на 7,5 лет колонии общего режима
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Братск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Женщину-наркодилера из Братска осудили на 7,5 лет колонии общего режима.
Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
– Падунский районный суд Братска осудил 49-летнюю местную жительницу за незаконный сбыт и хранение наркотиков в крупном размере. Женщина раньше была судима за аналогичные преступления, – отметили в ведомстве.
Злоумышленница попалась транспортным полицейским в ходе «проверочной закупки», когда пыталась сбыть покупателю гашиш. Во время обысков в ее квартире также нашли и изъяли наркотики.
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