Житель Абакана выпал из поезда «Владивосток-Новосибирск» в Тайшетском районе

Тайшетский район, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе 29 сентября 2018 года 47-летний житель Абакана выпал из поезда №7 Владивосток-Новосибирск. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

Мужчина с травмами обратился за помощью в придорожное кафе на трассе Иркутск-Красноярск. По его словам, в районе станции Юрты он решил покурить в тамбуре поезда, открыл дверь и выпал наружу. У него диагностировали черепно-мозговую травму. От госпитализации житель Абакана отказался.

В настоящее время проводится проверка, информация о происшествии передана в управление МВД на транспорте по Сибири.