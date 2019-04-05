Житель Аларского района проведет в колонии девять лет за убийство супруги

Аларский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Аларский районный суд приговорил местного жителя к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что тот убил супругу. После освобождения свобода подсудимого будет ограничена еще на год, сообщает пресс-служба суда.

– Установлено, что 20 сентября 2018 года житель Аларского района находился у себя дома пьяным. В этом состоянии он нанес множественные удары табуретом, кочергой и совком по телу и голове своей супруге. Женщина скончалась, – пояснили в суде.

Также отмечено, что прокуратура района помогла представителю потерпевшей стороны составить иск о компенсации морального вреда с обвиняемого.