Житель Бодайбинского района утопил машину на закрытой переправе на реке Витим

Бодайбинский район, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель посёлка Мамакан Бодайбинского района утопил свой автомобиль «ВАЗ-21099» на закрытой переправе на реке Витим. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Инцидент произошёл 25 апреля. Житель посёлка Мамакан решил сократить путь и воспользоваться переправой «Бодайбо-Мамакан», закрытой из-за неудовлетворительного состояния льда ещё 6 апреля.

– Мужчина проигнорировал запрещающие знаки. Его не смутили ни участки открытой воды, ни забереги, которые видны невооружённым глазом. В 10 метрах от берега автомобиль оказался в воде. Глубина в этом месте – до 1,5 метров, – рассказал старший государственный инспектор Бодайбинского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Владимир Юмашев.

В отношении водителя вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. На береговой полосе установлены дополнительные информационные аншлаги и запрещающие знаки. Патрульными группами проводится профилактическая работа с местным населением, говорят в ГУ МЧС по Иркутской области.