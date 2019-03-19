Житель Бодайбо, которого отвергла жена, едва не покончил с собой

Бодайбо, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо 32-летний местный житель, отвергнутый женой, едва не покончил с собой. Инцидент произошел 18 марта около пяти вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Мужчина приехал к месту работы супруги и попытался с ней помириться, однако получил отказ. Сорвавшись, он взял зарегистрированное ружье и дважды выстрелил в сторону машины, где находилась его жена, а после попытался свести счеты с жизнью. Женщина не пострадала, а вот ее супруг в тяжелом состоянии доставлен в больницу, – пояснили в ведомстве.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия.