Житель Братского района пытался сжечь дом своей жены

Братский район, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Братского района пытался по пьяни сжечь дом своей жены и детей.

Как сообщает пресс-служба Братского районного суда, рассмотрено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя села Калтук Братского района, осужденного на основании части 2 статьи 167 УК РФ – покушение на уничтожение чужого имущества путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

В ноябре 2019 года вечером подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов села Калтук, решил уничтожить дом, принадлежащий его супруге и несовершеннолетним детям. При этом он воспользовался общеопасным способом – поджогом, при котором имеется опасность распространения огня на соседние дома и возникновение угрозы жизни и здоровью людей, а также чужому имуществу. Он поджег спичку и бросил ее на легковоспламеняющуюся тюль на окне. Убедившись, что огонь разгорелся, мужчина, осознавая, что дом будет уничтожен огнем, а собственникам будет причинен значительный ущерб, вышел из здания, не предпринимая попыток к его тушению.

Подсудимый не достиг цели по не зависящим от него обстоятельствам, так как благодаря действиям сотрудников пожарной части огонь в доме был потушен.

Мужчина на заседании свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев условно с испытательным сроком в два года. В течение испытательного срока осужденный должен выполнять возложенные на него судом обязанности и своим примерным поведением доказать исправление.